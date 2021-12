Mais uma vítima de chacina em festa de Natal morre e 8 suspeitos são presos

Mais uma vítima da chacina que aconteceu na madrugada deste sábado (25), durante uma comemoração de Natal em um campo de futebol em Fortaleza, morreu após ter sido socorrida para uma unidade hospitalar com graves ferimentos. A morte foi confirmada pelo diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Harley Filho. A vítima é uma mulher. Além dela, cinco homens também morreram após terem sido baleados. Harley Filho informou que a polícia prendeu 8 suspeitos de ter participação na chacina, que também deixou outras 5 pessoas feridas. “Conseguimos obter êxito em localizar uma casa onde indivíduos estariam portando armas de fogo e seriam realmente suspeitos desse crime", disse o diretor da DHPP em entrevista ao G1 do Ceará. A polícia também informou que no momento da prisão foram apreendidas seis pistolas e dois kits roni, que são materiais utilizados para transformar a arma em uma submetralhadora.

Veja também Chacina deixa 5 mortos e 6 feridos em festa de Natal

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.