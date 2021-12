Filha rastreia telefone da mãe e encontra corpo dentro de córrego no dia do Natal

Uma idosa de 63 anos, identificada como Aparecida Ribeiro, foi encontrada morta em um córrego na BR-153, em Goiás, após a filha rastrear o celular dela, na manhã deste sábado (25). Aparecida era uma das passageiras de um ônibus da Real Expresso, que seguia para Brasília quando caiu em uma ribanceira na madrugada de ontem (24). Ela ia passar o Natal com alguns familiares. Na ocasião, 46 pessoas estavam no veículo, cinco morreram, entre elas, Aparecida. Wylla da Silva, filha da idosa não tinha informações sobre a mãe desde então e com a esperanças de que ela estivesse entre os feridos, ela percorreu cinco hospitais, mas não a encontrou. Wylla, então, decidiu rastrear o GPS do celular da vítima e ao perceber que a localização marcada era a mesma do acidente, ela decidiu ir até à estrada. Durante as buscas, achou a idosa no córrego. O acidente que matou a mulher e outras quatro pessoas segue sob investigação.

Veja também Acidente com ônibus deixa 5 mortos e 41 feridos na véspera do Natal na BR-153

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.