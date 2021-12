Vídeo: Motorista perde o controle e cai em cima de Camaro Vermelho e deixa 9 feridos

Um motorista de um veículo, de modelo Chevette, perdeu o controle e caiu em cima de um Camaro Vermelho após invadir uma pista neste sábado (25), na Avenida Dionízio Gomes, no bairro Veneza, em Ribeirão das Neves (BH). Outros sete veículos também foram atingidos.

Chevette cai sobre Camaro e deixa feridos em Ribeirão das Neves (MG).



Um vídeo mostra o momento em que o carro cai em cima do Camaro. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, pelo menos 9 pessoas ficaram feridas. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que 4 delas foram liberadas no local do acidente. Outras 4 pessoas estão em observação no Hospital São Judas Tadeu.

Vídeo: acidente envolvendo Camaro e mais 7 veículos fere 4 na Grande BH

Os Bombeiros relataram que houve um grande vazamento de combustível no local do acidente e havia risco de explosão. As baterias dos carros foram desligadas e a via recebeu serragem.

A Polícia Militar da região informou que um motorista com sintomas de embriaguez foi conduzido até a Delegacia da Polícia Civil.