Mega da Virada pode pagar prêmio de R$ 350 milhões

O concurso deste ano da Mega da Virada pode pagar um prêmio de R$ 350 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio acontece no dia 31 de dezembro. Caso o único ganhador aplique o prêmio de R$ 350 milhões na poupança, poderá receber R$ 1,75 milhão ao mês, segundo cálculos da professora do Insper Juliana Inhasz. É bom lembrar, no entanto que o rendimento da poupança tem perdido para a inflação e existem investimentos mais vantajosos disponíveis no mercado.

