ConecteSUS segue sem apresentar dados de vacinação contra Covid-19 após 13 dias fora do ar

O ConecteSUS, responsável pela emissão do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19, completa 13 dias fora do ar nesta quinta-feira (23). A página e o aplicativo do ConecteSUS e o site do Ministério da Saúde foram invadidos por hackers na madrugada do dia 10 de dezembro. Na segunda (20), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o ConecteSUS deveria voltar até esta quarta (22). O Ministério da Saúde não informou quando o sistema será restabelecido. O problema também afetou o sistema de notificação de casos da doença. O e-SUS Notifica, que reúne informações sobre casos e mortes por causa de Covid-19, estava inacessível havia 11 dias, mas voltou ao ar na tarde desta terça-feira (21), segundo o Ministério da Saúde.

