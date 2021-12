Quase 12 milhões de brasileiros estão com dose de reforço contra Covid em atraso

Quase 12 milhões de brasileiros estão com a dose de reforço contra Covid-19 em atraso, segundo levantamento da Fiocruz divulgado nesta quarta-feira (22). “É bastante provável que esse número seja maior do que o que a gente está registrando até o momento. Esse era o panorama do dia 7. De lá para cá, nós não sabemos. Eventualmente, pode até ter havido uma melhora e as pessoas terem comparecido mais, mas essa é uma situação complicada em plena pandemia, em pleno risco da chegada de uma variante agressiva como a ômicron, a gente estar nesse apagão de dados”, destaca Manoel Barral, pesquisador da Fiocruz. Para tomar a dose de reforço, o Ministério da Saúde reduziu o intervalo para 4 meses após completar o esquema vacinal.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.