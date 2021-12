Veja os números mais sorteados na Mega da Virada; apostas já começaram

A Caixa Econômica vai sortear no dia 31 de dezembro o maior prêmio da história: R$ 350 milhões da Mega da Virada. As apostas iniciaram desde o dia 16 de novembro. E para quem ainda não sabe quais números escolher. Aqui vai uma ajudinha: Segundo o site Exame, a Caixa informou que já foram sorteadas 72 dezenas em 12 concursos. O número que mais saiu foi o 10, sorteado quatro vezes. Em segundo, quatro números estão empatados, são eles 03,05, 20 e 36. Cada um foi sorteado três vezes. Os números que nunca saíram foram 7, 8, 9, 13, 15, 19, 21, 23, 26, 28, 39, 44, 48, 54, 59 e 60. A Mega da Virada é realizada desde 2009 e já soma 109 ganhadores.

