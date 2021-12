Defensora do 'kit covid', Nise Yamaguchi anuncia pré-candidatura ao Senado

A médica e defensora do ‘kit covid’ Nise Yamaguchi anunciou pré-candidatura ao Senado pelo estado de São Paulo. A imunologista prestou depoimento na CPI da Covid após suposto envolvimento com o “gabinete paralelo”. "Não tenho partido. Não sou política. Não sei ainda qual partido eu vou acolher. Mas eu sei que vou ser uma pessoa independente. Estou dizendo que vou ter uma candidatura independente. Qual vai ser o partido? O mais ético que eu encontrar”, disse em um vídeo publicado nas redes sociais. “Estou me alinhando nas trincheiras, porque é uma guerra. É uma guerra biológica, uma guerra de inescrupulosidade, de questões antiéticas, de agressões, de tentativas de descaracterizações dos ideais das pessoas. Mas eu acredito que o amor tudo pode”, acrescentou.

