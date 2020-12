Mega-Sena de R$ 29 milhões é sorteada; veja dezenas

A Caixa sorteou na noite desta terça-feira (8), as dezenas do concurso 2325 da Mega-Sena. O prêmio está acumulado em R$ 29 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 33 - 34 - 37 - 46 - 52 - 60. Em breve, a Caixa deve divulgar caso alguém tenha ganhado.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 4, 50. Você pode escolher de 6 até 15 dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 31,50. No cenário mais caro, com 15 números no volante, a aposta chega a custar R$ 22.522,50.