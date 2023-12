Macas com mais de 50 pacientes são colocadas na rua após incêndio atingir hospital

Apesar dos danos, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros ainda investiga as causas do incêndio.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, o fogo começou no prédio anexo ao principal, nas unidades 4 e 5. Os pacientes que estavam internados nas alas foram colocados em macas e levados para a rua, onde permaneceram até que as unidades fossem liberadas.

Um incêndio destruiu parte do Hospital Independência e fez com que mais de 50 pacientes fossem retirados às pressas do prédio na noite dessa segunda-feira (11), em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.