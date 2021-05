A retomada da imagem do Turismo pós pandemia

Manaus/AM - O Turismo sentiu rapidamente os efeitos da pandemia do Covid-19, e vem sendo um dos setores mais sacrificado desde o início da pandemia. Sentimos também o efeito da “morte” da atividade turística. Nosso turismo morreu no mundo, e no Amazonas a explosão do caos, por conta da nova cepa do vírus, piorou ainda mais a imagem do setor na região.

Já é sabido e observado que a retomada das atividades turísticas está sendo gradativa e segura, à medida em que vacinação e protocolos de segurança avançam em nosso País. Dessa forma, e com ajustes o Amazonas vem unindo esforços para ajudar a categoria que tem um papel fundamental na economia brasileira.

Mas é preciso ainda fazer grandes investimentos na melhoria da imagem do Estado, mostrando as belezas, a realidade do povo acolhedor, receptivo que nós temos. Precisamos investir também, de forma massiva, na transformação de um Estado lembrando apenas como um dos locais que mais concentra riscos da nova variante, para o Amazonas rico em belezas naturais, de grandes potenciais.

Conforme avaliado pelo Ministério do Turismo, o Amazonas será um dos destinos mais procurados após a pandemia e deve se destacar no primeiro semestre de 2021 com 60,1% de intenção em investimentos. Todavia, o projeto de melhoria da imagem da região não deve ser apenas dos governantes, mas sim, um projeto de toda a sociedade.

É preciso enfrentar a situação, e a própria população incentivar o turismo local, convidando, chamando outras pessoas, familiares, amigos, turistas a conhecer e visitar o Amazonas. Destacar que temos uma natureza segura, que nosso turismo não é de aglomeração. Precisamos nos posicionar como um Amazonas de destino seguro. Reunimos todas as condições para ser destaque e ser bem visto como um potencial e seguro destino de viagem turística.