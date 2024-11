Mais um recorde para o turismo

Com otimismo, recebo a notícia de que o Turismo caminha para um final de ano promissor. Segundo a Confederação Nacional do Comércio (CNC), o setor deve gerar 76.500 vagas temporárias entre outubro e janeiro próximo, sendo o maior número em uma década. Liderado por bares, restaurantes, transportes e hospedagem, esse movimento aquece o mercado de trabalho e reafirma a potência do Turismo como pilar estratégico da economia nacional.

Em Manaus, a criação de 3,8 mil vagas temporárias, conforme a CDL Manaus, reflete essa tendência. Apesar de não mencionar diretamente o Turismo, muitas dessas vagas estão no setor de bares e restaurantes, fundamentais ao trade turístico. Além disso, a retomada dos voos diretos Manaus-Lisboa pela TAP Air Portugal promete impulsionar o fluxo de visitantes internacionais, fortalecendo a conexão Amazônia-Europa e, claro, ampliando as oportunidades e contratações.

Em momentos como os que estamos programando, eventos esportivos também se mostram como uma grande alavanca. O recente Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 em São Paulo, por exemplo, atraiu 291 mil visitantes e gerou R$2 bilhões para a economia local. Um lembrete poderoso do que eventos dessa magnitude podem fazer pelo turismo onde quer que seja.

Entretanto, esse crescimento exige responsabilidade. Investir na capacitação profissional é crucial para transformar empregos temporários em desenvolvimento duradouro. Precisamos de uma alta temporada que vá além de oportunidades passageiras, consolidando o Turismo como motor econômico no Brasil e no Amazonas.

É o turismo gerando não apenas empregos, mas uma cadeia de impacto positivo em diversas esferas da economia. O potencial está aí, pronto para ser aproveitado.

Turismo, Eu Acredito!