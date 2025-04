Ex-bbb Eva faz revelação sobre Casa de Vidro e leva invertida de Aline

"Renata levou uma mensagem do primo do Maike dizendo pra ele se jogar mais. Aí ele deu uma acordada." (Eva)

"Agora assim, né gente, voce precisa sair da casa e receber informação pra saber o que fazer, aí fica fácil pra todo mundo." (Aline)#BBB25 pic.twitter.com/CyvdRC1NzF — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 1, 2025

Última eliminada do BBB25, Eva participou do "Big Show", no Multishow, na madrugada de hoje (1) e revelou que Maike, que ainda está no reality, mudou sua postura no jogo após receber informações de Renata, que esteve na Vitrine do Seu Fifi, espécie de Casa de Vidro.

"Renata levou uma mensagem do primo do Maike dizendo pra ele se jogar mais. Aí ele deu uma acordada", disse Eva. "Agora assim, né gente, você precisa sair da casa e receber informação pra saber o que fazer, aí fica fácil pra todo mundo", disparou.

Em outro momento, as duas protagonizaram um climão quando Aline interrompeu Eva e levou um corte da ex-sister: "Deixa eu terminar de falar".