Vaza áudio de Patrícia Ramos detonando Key no BBB Tá On; ‘escrota’; ouça

A apresentadora se mostrou também indignada com o fato de Key "não descer do salto" mesmo após a situação de racismo religioso no BBB23.

No áudio, é possível ouvir Patrícia afirmando que tem gente lhe "macetando" - provavelmente devido à participação de Key e dos demais eliminados da Casa do Reencontro. Em seguida, Patrícia diz que Key Alves é “uma escrota” e que tem que aceitar isso, além de dizer que quem é fã dela também é escroto.

Durante a transmissão do programa “BBB tá on” nesta sexta-feira (23) vazou um áudio da apresentadora Patrícia Ramos detonando Key Alves e os fãs da atleta. O áudio vazou após a transmissão da atração ter sido encerrada, no Globoplay.

