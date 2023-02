VAR do BBB23 mostra que Gustavo e Key apoiaram plano de Cris; vídeo

VEJAAM gustavo e key querem sair de bonzinhos, vão contar tudo pra bruna sobre a estratégia do cristian de se aproveitar dela pra pegar informações, sendo que faz mais de semanas que sabem dessa nojeira e não contaram, CONCORDARAM com o cristian e tudo. pic.twitter.com/4PVPb13sdW

Eu não tinha visto essa cena ainda. É chocante a cara de pau do Gustavo e da Key de falar que a mentira foi do Cristian. Quem mentiu primeiro foi o Gustavo e depois ele avisou ao grupo que mentiu pq sacou qual era da Paula. Bizarro! #BBB23 Globoplay pic.twitter.com/F4UhEJbUUd

No entanto, o vídeo resgatado por internautas mostram que Key e Gustavo não só sabiam do plano de Cristian como também apoiaram, já que iriam se beneficiar das informações.

Após a formação de Paredão em que Sarah expôs que Cristian se aproximou de Bruna e Paula para coletar informações para o outro grupo, o casal partiu para cima do gaúcho como se não soubesse de nada e rompeu com ele.

VEJA: Momento em que Cristian conta seu plano no quarto do líder e é incentivado por Key, Gustavo e Cezar. #BBB23 pic.twitter.com/a7EINUdWjW

Na confusão envolvendo Cristian no BBB23, internautas que estavam ligados no pay per view chamaram o "VAR" para mostrar que Key e Gustavo não são inocentes como vêm pregando na situação.

