Sensitiva? Domitila sonhou com repescagem no BBB23 há um mês; Vídeo

O apresentador revelou também que os ex-BBBs já estão confinados e não viram a formação do Paredão deste domingo. Além disso, o grupo ainda não sabe qual será a dinâmica. Key Alves, que retornou do México, foi confinada e também participará da dinâmica.

Ontem, Tadeu anunciou que dois eliminados retornarão ao BBB23 com votação do público. Eles já estão confinados e os escolhidos voltam para o reality na quinta-feira.

Coincidentemente a repescagem contará com apenas 9 brothers eliminados, já que Cara de Sapato, Guimê e Bruno Gaga não retornam ao reality. As camas vazias seriam o trio.

Domitila previu a repescagem no BBB23? Parece que sim. Internautas estão relembrando de um sonho da sister que pode ter sido uma premonição sobre a nova movimentação do jogo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.