MC Guimê fica de cueca branca e Lexa dispara: 'É um teste'

Nas redes sociais, a esposa do funkeiro, Lexa, desabafou sobre a cena com os seguidores e brincou que o marido estava testando era a resistência dela.

O MC Guimê deu o que falar ao ficar de cueca branca, na madrugada desta terça-feira (17), no chuveiro do BBB23. Ele e Tina, dupla escolhida pelo público, foram os primeiros eliminados na prova que garantia imunidade nessa primeira semana do reality.

