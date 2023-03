Key é eliminada após trajetória polêmica no BBB23

O discurso sensacional do Tadeu e mais uma vez reforçando para acabarem com os grupos. Tchau Key / Tadeu / É Campeão / #BBB23 / Se o Alface / Só 56% / Sarah / Dani Calabresa / #bbb2023 pic.twitter.com/YeTQI4BVXx

Marcada por uma trajetória polêmica, Key Alves foi eliminada com 56,76% dos votos ao disputar o paredão contra Domitila, que recebeu apenas 1,32%, e Sarah Aline com 41,92% dos votos.

