BBB23: Larissa se revolta após Key cantar sobre ex-mulher para Fred: 'ridícula'; vídeo

Lari não gostou que a sister cantou o trecho olhando também para Fred, que é ex de Bianca Andrade (Boca Rosa), que participou do BBB20. A sister chamou Bruna para desabafar e contou o que Key fez, dizendo que deverá puxá-la para o paredão por isso: "Nada a ver, inconveniente. Ai, cara, ridícula. Enfim, vou puxar ela. Ele me botando [no Paredão] vou puxar ela. Aí seja o que Deus quiser. E também não tem outra pessoa que tenho embate. Tipo, é f*da colocar o Black. Enfim, vou pensar".

a key chegou na frente do fred e da larissa e soltou um "quer esquecer sua ex vem pro bbb" o fred ficou totalmente sem graça e a larissa bem incomodada, que mulher baixa... pic.twitter.com/h2PokCbWfe

Larissa se irritou com Key Alves após a jogadora supostamente dar uma alfinetada no casal formado por ela e Fred Desimpedidos, ao cantar a música "Quer esquecer sua mulher, vem pro BBB".

