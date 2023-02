BBB23: Amanda solta peido no confessionário e fica sem jeito; vídeo

Amanda soltou um peido enquanto estava no confessionário nesta sexta-feira (3) no BBB 23 e ficou sem jeito, tentando disfarçar a situação.

A CARA DA AMANDA DEPOIS DO PEIDO DELA TER SAÍDO ALTO KKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/ZmeSoBjFIY — Lane (@blackwirow) February 3, 2023

A médica escolhia os emojis do Queridômetro no momento do Raio-X quando deixou o pum escapar.

A situação divertiu os internautas e foi compartilhada pelo próprio perfil de Amanda nas redes sociais: "Gente como a gente", dizia.

No Confessionário, Amandinha falou sobre sua conversa com Fred Nicácio e sua estratégia de jogo: "Estou tentando interpretar se tudo o que o Fred Nicácio falou ontem comigo e o Sapato foi sincero ou não, tenho algumas dúvidas referentes a isso. Mas uma coisa que eu falei ontem até com o pessoal é que, quando eu me inscrevi para o programa, foi para ser uma pessoa real. É um jogo da vida real, então estou tentando ser eu mesma aqui dentro.".

Além de Amanda, Tina também já soltou um peido no confessionário do BBB23, mas no caso a angolana assumiu e pediu desculpas.