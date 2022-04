Natália pede perdão ao usar termo capacitista durante jogo da discórdia

Durante o jogo da discórdia do "BBB 22" (TV Globo), Natália usou uma expressão capacitista, mas logo reconheceu a falha e se corrigiu. Capacitismo é a discriminação e preconceito social contra pessoas com deficiência. A sister mencionou o termo enquanto discutia com Gustavo após apontar que o brother tem uma "atitude de centavos" na dinâmica.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.