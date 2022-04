Gustavo e Natália discutem por goiabada em jogo da discórdia no BBB22

"Ele chegou aqui e cumpriu o que prometeu, está se posicionando... Às vezes, meu erro é passar um pouco do ponto, mas não por causa do álcool. [...] Principalmente, a situação da água, já falei que não sou boba, mas é cansativo, às vezes, ficar citando sobre paredão com a gente", disse Natália.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.