Arthur discute com Lina no BBB22: 'nunca foi uma disputa entre homens e mulheres'

Durante o intervalo do jogo da discórdia, na madrugada desta terça-feira (05), Arthur discutiu com Lina sobre a disputa no BBB22.

"Esse jogo nunca foi uma disputa entre homens e mulheres. Era uma disputa de quartos e grupos", afirmou o ator.

Natália o interrompeu e tentou explicar: "Ela quis dizer...". Arthur, então, diz: "Não, não".

Em seguida, Lina pediu para a sister não se envolver na discussão. "Esse argumento é tão real porque a gente chegou no Top 10 com seis homens e quatro mulheres. Praticamente é meio a meio. Nunca existiu esse movimento. Entre o nosso grupo, nunca existiu uma conversa do tipo: 'Nós vamos para cima das meninas'. Então, não cabe falar de homens e mulheres".