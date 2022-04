Arthur critica discurso de Jessi e sister dispara: 'me sinto enfraquecida'

Arthur usou o jogo da discórdia para criticar o discurso de Jessi ao indicá-lo ao paredão no BBB22. Ele deu a plaquinha de 'atitude de centavos para a sister'.

Jessi indicou Arthur ao paredão com a justificativa que não quer acreditar que ele seja forte aqui fora, pois ela acha que suas amigas sejam mais fortes. Arthur chamou ela no jogo da discórdia e disse que essa fala o chateou, pois eles querem sempre diminuir seus feitos! #BBB22 pic.twitter.com/TsS3ewHEDh — QG Arthur Aguiar. (@qgaguiarthur) April 5, 2022

"Não consegui pensar em nada que eu conseguisse trazer com muita clareza, mas vou chamar a Jessi por uma coisa que ela falou ontem", começou o ator. "Na hora que você foi fazer a indicação, você falou alguma coisa sobre ser forte, gostaria que você falasse novamente".

O apresentador Tadeu Schmidt interrompeu o ator e pediu mais clareza em seu posicionamento: "Ô Arthur, a gente tem que ir em cima do que você entendeu mesmo".

Jessi se defendeu. "É, em relação ao fato de acreditar que uma pessoa no paredão vai voltar e não volta. Também em relação ao que você fala, que 'quem bate de frente com você e acaba saindo'. E, de fato, você está voltando dos paredões. Eu, às vezes, fico com medo de te puxar num contragolpe e ser eliminada". "Eu queria te indicar pra sentir que nós lá fora também somos fortes; você fala muito com o público, com o Brasil, e me sinto enfraquecida", finalizou.