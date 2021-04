Viih Tube diz a Gil que sonhou com ele na final do BBB21; vídeo

Ela não desiste! Depois de escapar da indicação de Gilberto - por um olhar na #ProvaDoLider - Viih Tube acordou dizendo que ficou feliz que ele e Fiuk voltaram do paredão, e que teve um sonho com o pernambucano na final do #BBB21 ... https://t.co/KAZND9ePIu (Vídeo: TV Globo) pic.twitter.com/kJrcSejcd8

Viih Tube acordou animada após escapar do paredão e revelou a Gilberto que sonhou com ele na final do programa. “Se eu te contar o meu sonho vou te iludir”, disse.

