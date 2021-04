Viih Tube chama Juliette de ‘talarica’ após sister dormir com Fiuk

A paraibana afirmou que já chegou a recusar dançar forró com Fiuk e relembrou que os dois se conectaram antes do rolo com Thaís: “Tem que lembrar que eu sou ex-mulher dele também”, disse, sendo rebatida por Viih: “Ex-mulher de um dia”.

Juliette relatava a João Luiz que colocou uma barreira de travesseiros para deitar-se com o brother, já que se dependesse da carência dele, os dois acabariam dormindo abraçados. “Eu fiquei com medo de algum contato físico. E eu botei a barricada. [...] E se der corda, ele ficava agarrado comigo porque o pobre tá carente. Mas graças a Deus. E eu também sou de carne e osso, mas graças a Deus fui consciente”, disse a sister, que disse que ficou 'bebinha' na festa.

Viih Tube voltou a cantar a música “Talarica” para Juliette, nesta quinta-feira (15) após a sister contar que dormiu na cama com Fiuk após a festa no BBB21.

