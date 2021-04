Viih Tube chama Caio de pai após prova do líder; veja vídeo

Viih Tube está empenhada em não virar opção de voto e, com isso, garantir mais uma semana no BBB21. Após a prova do líder, desta quinta-feira (08), ela correu para comemorar a vitória de Caio, mesmo com o pé machucado ela não poupou esforços para agradar o brother.

Horas depois, no Quarto Cordel com Pocah e Caio, a sister brincou que é filha do fazendeiro. Pocah riu e comentou: "A Vitória foi filha de todo mundo". Viih Tube se justifica e diz que foi filha somente de Nego Di e de Caio, mas que apenas a cantora foi sua mãe.