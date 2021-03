Rodolffo enfrenta Carla e Fiuk no paredão do BBB21 após reviravolta; vídeo

A formação do paredão deste domingo (21) foi de grandes emoções no BBB21. Carla, Fiuk e Rodolffo se enfrentam no oitavo paredão do reality.

O líder da semana, Gil, havia declarado seu voto ao Arthur, mas antes do programa começar o economista mudou de ideia. Ele indicou o sertanejo à berlinda. Fiuk e Carla Diaz já estavam no paredão após serem os primeiros a desistirem da prova do líder.

Pelos votos da casa, houve emparte e Gil teve que decidir entre Juliette e Caio. Ambos receberam quatro votos. A amizade com a advogada pesou na decisão, e Gil chorou mas escolheu Caio para formar o paredão desta semana.

Líder Gilberto desempata a votação da casa e indica Caio ao Paredão#RedeBBB #BBB21 pic.twitter.com/NSFVpzPJ4D — Big Brother Brasil (@bbb) March 22, 2021

Carla, Fiuk e Caio disputaram a prova bate e volta, mas o fazendeiro levou a melhor e venceu a dinâmica.