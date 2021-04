Pocah é pedida em casamento ao vivo no Mais Você

Pocah, eliminada do BBB21 nessa quinta-feira (29), participou hoje do programa ‘Mais Você’ para falar sobre sua participação no reality.

Durante a entrevista, a ex-bbb foi surpreendida com um pedido de casamento do noivo, Ronan Souza. “Você é a pessoa mais importante da minha vida, temos uma conexão muito forte. Agora é só matar as saudades, não vou te soltar nunca mais", disse ele.

Eufórica, Pocah comemorou: “Tô noiva real, vamos casar”.

A POCAH VAI SE CASAR pic.twitter.com/JMN45qL5bw — Tracklist (@PortalTracklist) April 30, 2021

A funkeira também se arrependeu de não ter salvo Gil do paredão. “Eu estava sentindo que ia sair desde a formação do paredão. Não agi por estratégia, não sabia o que estava fazendo. Se eu tivesse seguido o meu coração, seria diferente, em ver de ter salvado o Fiuk deveria ter salvado o Gil. Espero que as pessoas vejam o quanto foi difícil para mim. Poderia ter agido diferente, me arrependo e não me envergonho”.

Pocah também revelou o motivo de dormir muito no reality. “Dormir era um refúgio. Dormi mesmo, tô ótima, cheguei no Top 5. Foi estratégia", brincou ela, às gargalhadas. "Assumo esse BO, dormi mesmo. Arthur me mimava muito. Tudo era motivo para eu dormir”.