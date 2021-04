Juliette, Thais e Viih Tube se estranham por cama no Quarto do Líder

Se tem algo que me dá raiva real da Juliette é ela ficar atrás de migalhas da amizade da nega viih. Agorinha tava reclamando dela pra Thaís. Pelo amor, manda essa viih cuspe engolir o quarto do líder Judas Sábado de aleluia Tati #provadoanjo #bbb21 pic.twitter.com/wvkERylf6e

Thais e Juliette, que são as mais próximas da sister, não entraram em um consenso sobre quem dormiria com ela.

Vitória mandou as sisters decidirem quem iria, ao invés de tomar a decisão por conta própria, o que gerou o desentendimento. “Eu falei que hoje estou com muita dor, tô cansada. Acho que tem três camas sobrando e não tem problema duas na cama lá e, se a Camilla quiser, no chão. E aí, a partir de amanhã, a gente dorme em cinco, dez e quantos couber lá. Só falei que queria hoje”, disse.

Viih determinou que apenas uma pessoa dormiria com ela na cama de Líder, já que passou 14 horas na prova de resistência, podendo então descansar melhor com mais espaço.

A liderança de Viih Tube já começou com um leve desentendimento no Quarto da Líder, na madrugada deste sábado.

