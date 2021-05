Gil revela que está apaixonado por Fiuk: ‘tô lascado’

Gilberto foi questionado por Camilla de Lucas se está gostando de Fiuk, e acabou confirmando a situação à sister, durante a última festa do BBB 21 na madrugada deste domingo. "Gil, você está apaixonado pelo Fiuk?", perguntou a influenciadora.

Gilberto contando para Camilla que está apaixonado pelo Fiuk. #BBB21 pic.twitter.com/ZmcUAY3n03 — luccas (@luccaszou) May 2, 2021

"Tô. E agora? Me lasquei, estou lascado, você viu minhas caras?", perguntou ele, se referindo às suas expressões que apareceram no flashback exibido no telão. "É sério?", quis saber Camilla.

"É sério, apaixonado, com os quatro pneus arriados. O que eu faço? Você viu no vídeo, dá para perceber, não dava?", perguntou Gil. "Pela sua cara, dá. Eu achei que fosse brincadeira, mas agora eu estou ficando preocupada", disse a sister.

Momentos antes, o doutorando em Economia dançou na frente do filho de Fábio Jr. ao som de “Amor de Que”, de Pabllo Vittar. Fiuk brincou dando tapas no bumbum de Gilberto, que depois sentou no colo do cantor.

Empolgado, Gil disse: “Ganhei o Big Brother já!”, afirmando que se fosse eliminado neste domingo, saberia o que falar: “Tiago, já ganhei meu um milhão e meio!”.

“Toda 'chérrima' do Brasil vai me perguntar como foi sentar no colo de Fiuk e eu vou dizer: 'Que delícia, que volume!' Eu senti um amor, um volume, uma potência, uma coisa!”.