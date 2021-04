Gil chama Juliette pra almoço do Anjo com Fiuk; veja os vídeos da famílias

Será uma indicação de quem eles querem imunizar? Os Anjos da semana, Gilberto e Fiuk, convidaram Juliette e Thais para o Almoço do Anjo neste domingo (4).

Os dois devem tomar todas as decisões em consenso e Gil optou por chamar Juliette, enquanto Fiuk chamou Thais. A dupla também recebeu o vídeo de seus familiares.

Vídeos do Fiuk e do Gil no almoço do anjo#almocodoanjo #BBB21



Parte 1/3



pic.twitter.com/EPRdHcY387 — Riti (@arrobaritiele) April 4, 2021

Fábio Jr apareceu segurando um gatinho de estimação, cantando a música mais recente lançada pelo filho. A mãe do cantora falou que está muito orgulhosa e com saudades. A irmã do cantor, Cleo Pires, também mandou um recado, além dos outros irmãos e avós do rapaz.

o gil emocionado com a o vídeo da família dele #bbb21 pic.twitter.com/Vv2z7ntW0R — Ga do Vigor (@gbelcv1) April 4, 2021

No vídeo de Gil, a tia do pernambucano disse para ele ter fé e que a oração tem poder. Outros familiares afirmaram que ele é um guerreiro :”continua na luta, continue no Vigor”. “Te amo, tu foi o primeiro a entrar, quero ver tu ser o último a sair, viu?”, torceu a mãe do doutorando.

Todos se emocionaram e Gil, depois no almoço, refletiu sobre o que ouviui da família: "Falaram pra eu ficar forte".