De máscara, Sarah volta a debochar da pandemia da Covid-19 e causa revolta

A Sarah não teve um domingo (20) de sorte no BBB21. Ela tentou colocar a amiga Juliette no oitavo paredão, foi escolhida no jogo 'dedo-duro' e teve que revelar seu voto na amiga, e voltou a causa revolta na web depois de ironizar a pandemia da Covid-19.

A brasiliense, que era uma das favoritas do público, tem ficado preterida na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Ela já fez discursos de apoio ao presidente, declarou que não respeitava o isolamento social durante a pandemia do coronavírus, e neste domingo, ela causou polêmica ao usar máscara no programa e fazer piada com as vítimas da Covid-19.

Tudo começou quando Sarah conversava com João e Gilberto no quarto Cordel e colocou uma máscara no rosto. "Vou entrar assim hoje no ao vivo, isso tá aqui desde o meu primeiro dia e aí eu não tirei (risos) Virou até piada pra gente, porque tem tanto tempo que a gente não usa (...) Pensando nas vítimas do covid (risos)".

Sarah levou máscara e tá fazendo piada. Gilberto fala “vou entrar dizendo bom dia” sarah “só pensando nas vítimas do COVID” e riu. Sinceramente ? Já chega. #bbb21 pic.twitter.com/RQiCY5tgp2 — a.a (@alice_anaaa) March 21, 2021

Nas redes sociais, a sister foi detonada e ficou entre os assuntos mais comentados na internet.

SARAH RESPEITA AS VÍTIMAS DO COVID — (@LaaFrancelino) March 22, 2021

E a Sarah fazendo piada com as vitimas do Covid mais uma vez! Ranço #ForaSarah #BBB21 — Rafaela Lais (@rafaelalais25) March 22, 2021