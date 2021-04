Com câncer, Bruno Covas é diagnosticado com liquido nos pulmões e abdômen

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, continua internado para o tratamento contra o câncer e apresentou uma piora no quadro de saúde. Ele foi diagnosticado com líquido nos pulmões e no abdômen.

Covas, que luta contra o câncer entre o estômago e o esôfago desde 2019, foi diagnosticado com metástase e está internado desde a última quinta (15). Segundo a equipe médica, o prefeito deve receber alta após a retirada dos drenos usados para retirar o líquido.

"Havia previsão de alta no início da semana, mas houve fato novo. Inflamação do tumor causou acúmulo de líquido no abdômen e nos pulmões entre as pleuras", disse o médico David Uip, em coletiva nesta quarta-feira (21), informando também que Bruno começou a se alimentar por sonda para auxiliar no ganho de peso.

Na semana passada, o prefeito informou que o câncer havia se espalhado para os ossos e o fígado.