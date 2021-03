Camilla De Lucas diz que Viih Tube fica 3 dias sem tomar banho

“Viih Tube é chamada atenção após ficar três dias sem tomar banho na casa”, disse João. Depois da brincadeira, Camilla revelou que a youtuber só toma banho em dias de festas. “Como hoje é dia de festa, a Viih Tube toma banho. Ela só toma banho nos dias de quarta-feira e sábado. É muito importante falar que existe uma ducha higiênica no reservado da casa. Eu acho que ela tem disfarçado bem o cheiro dela com Above”, disse Camilla.

