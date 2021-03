Caio e Juliette brigam e Sarah se mete para defender brother

Os ânimos entre Caio e Juliette se acirraram mais uma vez na noite desta sexta-feira (19) no BBB21. A prova de resistência foi o assunto mais uma vez. Caio resolveu cobrar Juliette após ouvir rumores de que ele falou para ela que ela não tinha capacidade de ganhar a prova do Líder. Ele afirmou que disse apenas que a sister não estava bem, e Juliette rebateu: “Eu falei que não estava bem?".

Juliette: Calma, meu filho.

Caio: meu filho não!

Juliette: Você me chama de doida e eu não posso te chamar de meu filho?



TOMA #BBB21

Ele afirmou que viu a sister tossindo e se tocando para sentir a temperatura, e por isso fez o comentário.

Juliette é tão MARAVILHOSA que fez o Caio perder o sotaque em dois segundos! Akkakakaaka#BBB21



pic.twitter.com/wY7olUyt32 — fã da euliette (@tt_feliz) March 20, 2021

Sarah interveio, defendendo Caio: "Você entendeu errado e espalhou pra todo mundo de maneira errada antes de falar com ele."

"Você nem devia estar no assunto, amiga", disse Juliette. "To me metendo porque acho que o Caio está certo.", rebateu Sarah. "Você nem viu o que a gente conversou sozinho.", Juliette; "Mas ele não falou em nenhum momento que você não ia conseguir fazer a prova", disse.

Juliette disse que sentiu que foi isso que Caio quis dizer. "Mas é diferente o que você sente e o que eu falei", rebateu o brother, que afirmou que ela se apega a pequenos detalhes: “Eles importam”, afirmou Juliette. "Tudo você usa pra se vitimizar. Eu não entendo isso”, disparou Caio, levantando a voz com a colega.

A briga seguiu e depois, mesmo com Sarah indo defender o brother, Juliette foi consolar a amiga que chorou dizendo não aguentar mais, Eu tô cansada desse jogo. Não tô brava com você Juliette, eu tô cansada de tudo. Por*a, eu não gosto de conversar, aí eles botam a gente para conversar. Eu não to afim de mudar meu jeito não”, afirmou a loira.

Ai gente, pelo amor de Deus viu ! A juliette nunca gritou com a sarah, sempre que chama ela pra conversar pergunta se ela quer falar algo,

Sempre defendeu a sarah, e faz esse show por conta de caio? #bbb21

Sempre defendeu a sarah, e faz esse show por conta de caio? #bbb21 pic.twitter.com/lyjkluHZ6M — clarinha a a a a (@sgthanyou) March 20, 2021

: "É umas pressões, eu to cansada de verdade. Gente, esse povo diferente criado na mesma coisa. Isso é coisa de louco. Estou acostumada a andar com gente igual a mim. Aqui eu não tenho escolha" disse.

Além de Juliette, outros brothers se mostraram chateados com as atitudes de Caio durante a prova de resistência.

Juliette, João e Thais falando do comportamento de Caio na prova e em outras situações que ele fez intimidação com eles, será que agora o Caio roda? #bbb21 #Caio #Euliette

O Caio

O Caio pic.twitter.com/IUkq6f7wnv — ChrisdoBBB (@chrisferreiraof) March 19, 2021

Mais cedo em conversa com Gil, Sarah disse que não chamará Juliette para o VIP caso seja líder, e afirmou que quer levar a amizade de Caio e Rodolffo para a vida, mas que também pretende se afastar de ambos por não concordar com algumas atitudes no jogo. Já Gil garantiu que vai chamar Juliette caso seja o líder.

Os dois venceram a prova de resistência após Pocah, dupla de Juliette, desistir da prova afirmando que urinou.