Boninho confirma 2º Paredão Falso no BBB21

Muitos telespectadores ficaram frustrados com o primeiro paredão falso que teve Carla Diaz. A dinâmica de "cards", que impediu que a sister assistisse a tudo o que aconteceu, precisando escolher momentos específicos, o que atrapalhou muito. Além disso, quando chegou na casa, Carla fez exatamente o contrário do que os telespectadores esperavam, e se ajoelhou para Arthur, pedindo o rapaz em "parceria pro amor e pro jogo".

Antes disso, Boninho já havia indicado a possibilidade de um novo paredão falso no programa, também em conversa com telespectadores. Agora, parece que a dinâmica é garantida, mas ainda não há data definida para acontecer.

“Vai ter outro paredão falso bigboss?”, quis saber um fã do programa. “Sim! Minha filha me cobra todo dia, ela não vai desistir kkkk”, riu o diretor.

O diretor do Big Brother Brasil, Boninho, confirmou, em conversa com internautas no Instagram, que o BBB21 terá mais um paredão falso.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.