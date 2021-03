BBB21: Viih Tube revela que não quer chamar Juliette para almoço do Anjo

Já na festa, Viih voltou a colocar Juliette como o seu assunto principal com outros brothers. Para João, ela disse que Juliette faz “cobranças” e não “aceita” a sua amizade com Thais. Ela afirmou que tem vontade de "gritar pro mundo" que Thais é sua número 1, mas que não faz isso por causa de Juliette.

Primeiro, depois da prova do Anjo vencida por ela, a youtuber falou mal da advogada para Thais, acreditando que ela não ficou feliz por sua vitória. Viih disse que a amizade das duas só foi forte na primeira semana do BBB e que agora se sente pressionada pela sister.

Apesar de ter caído no choro após a volta de Carla do Paredão Falso, se dizendo arrependida de como tratou Juliette e também a atriz, Viih Tube parece passado uma borracha e voltou a criticar a ‘amiga’ no BBB 21.

