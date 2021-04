BBB21: Arthur fala sobre relação com Carla e diz que ficaria com Juliette

Logo após a eliminação do BBB21, Arthur conversou com Ana Clara na “Rede BBB” e falou sobre vários momentos na casa, principalmente sobre o relacionamento com Carla Diaz. Ele também admitiu que ficaria com Juliette ao ser questionado por um internauta.

Ao ver cenas em que foi grosso com Carla, Arthur disparou: “São cinco anos solteiros, não imaginava me apaixonar aqui dentro, foi realmente uma paixão que surgiu. Eu me apaixonei realmente por ela, eu falei que a primeira coisa que eu quero fazer é conversar com ela. Se a vida aqui fora tá de outra forma, aí é outra história, mas é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. (...) A questão do meu sentimento [por Carla], pode ter sido confuso mas foi de verdade, isso eu fico tranquilo”, disse.

O ex-bbb disse ainda que o jeito dele é assim e quando recusou um beijo em Carla foi porque estava com bafo. “E o lance do bafo de rabada, gente pelo amor de Deus, não foi a Carla, eu estava assim”.

Questionado se ficaria com Juliette, ele respondeu: “Acho que sim, pô eu acho ela incrível, falei pra ela, admiro muito a força dela, acho ela uma das pessoas que vai tá no top três, igual o Gil... Então acredito que sim, não vejo problema nenhum”, disse ele, acrescentando que na casa não ficaria com mais ninguém por já ter se envolvido com Carla.