Arthur pede 'mordidinha' de Gil e clima esquenta no BBB21; veja vídeo

Gil dando uma mordida no pescoço/cangote do Arthur e ele aparentemente gostando #bbb21 pic.twitter.com/7MNDhcGk38

O instrutor de crossfit disse não estar se sentindo bem para Juliette, que o aconselhou a pedir um remédio no confessionário. Gil aproveitou para fazer uma massagem nos ombros do brother. "Tirando uma casquinha né, bicha", brincou Juliette.

Arthur curtiu bastante a festa do líder Caio, na madrugada desta quinta-feira (15), no BBB21. Nem mesmo o Gil escapou das "gracinhas"do brother.

