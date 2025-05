Você é vítima, mas vai pagar a conta

Como o governo brasileiro pretende ressarcir os aposentados lesados em mais de R$ 6,7 bilhões em descontos fraudulentos feitos por associações criminosas ligadas a uma rede de sindicatos ligada à esquerda? Não será, evidentemente, com recursos bloqueados dessas entidades. Essa conta vai sair do bolso do contribuinte, já violentado por uma série de obrigações tributárias.

Não importa aqui quem iniciou essa bandalheira - se o governo Bolsonaro ou o governo Lula.

Importa que cresceu exponencialmente no governo do PT.

Um assalto, que mostra as diversas formas de violência contra o bolso dos cidadãos e são lamentavelmente comuns no Brasil, alguns legalizados - vão de mordomias indevidas que servidores públicos se autoconferem à invertida de parlamentares sobre o orçamento do País.

E não fica nos grandes. Os meios de roubos, fraudes e outros crimes são expostos a toda hora, seja a mulher que finge que carrega uma criança para ocupar assento preferencial em um ônibus, seja pela forma como muitos utilizam supostos problemas de saúde para usufruírem do direito de ser acompanhados por cachorros e gatos em voos domésticos, importunando outros passageiros.

É difícil explicar o que acontece no Brasil. Talvez herança deixada pelos colonizadores europeus...