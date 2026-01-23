STF demorou a ouvir críticas que buscavam protegê-lo





O que está acontecendo hoje com o Supremo Tribunal Federal não surgiu do nada. Durante anos, críticas construtivas, formuladas dentro do ambiente democrático e com o objetivo declarado de fortalecer as instituições, já apontavam riscos associados ao excesso de decisões monocráticas, à concentração de processos sensíveis e ao enfraquecimento progressivo do colegiado como método decisório.

Essas críticas não pretendiam limitar a independência judicial nem submeter o Tribunal a pressões externas. Ao contrário, buscavam preservar a autoridade simbólica e a credibilidade institucional do STF, advertindo que a ampliação do protagonismo individual e a centralização decisória poderiam, a médio prazo, deslocar a Corte de seu papel constitucional de árbitro para o de ator permanente no centro da arena política.

O resultado é o desgaste visível de hoje. Não porque o STF seja criticado — toda Corte constitucional madura o é —, mas porque demorou a ouvir críticas que buscavam protegê-lo. Em democracia, instituições se fortalecem menos pela retórica de autodefesa e mais pela capacidade de absorver alertas, corrigir rumos e preservar, no silêncio dos autos, a autoridade que a Constituição lhes confiou.