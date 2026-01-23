STF demorou a ouvir críticas que buscavam protegê-lo
Por Raimundo de Holanda
- A nota da Presidência do Supremo, ao reafirmar a guarda da Constituição, a colegialidade e a independência do Judiciário, é uma resposta defensiva a um desgaste institucional acumulado.
- Quando críticas democráticas passam a ser tratadas como ameaça à democracia, inverte-se a lógica constitucional. O dissenso, que deveria funcionar como mecanismo de correção e fortalecimento institucional, passa a ser visto como fator de instabilidade
- Com isso, o Tribunal se expõe a uma tensão em que a necessidade de reagir ocupa o espaço que deveria ser reservado à deliberação serena e colegiada.
O que está acontecendo hoje com o Supremo Tribunal Federal não surgiu do nada. Durante anos, críticas construtivas, formuladas dentro do ambiente democrático e com o objetivo declarado de fortalecer as instituições, já apontavam riscos associados ao excesso de decisões monocráticas, à concentração de processos sensíveis e ao enfraquecimento progressivo do colegiado como método decisório.
Essas críticas não pretendiam limitar a independência judicial nem submeter o Tribunal a pressões externas. Ao contrário, buscavam preservar a autoridade simbólica e a credibilidade institucional do STF, advertindo que a ampliação do protagonismo individual e a centralização decisória poderiam, a médio prazo, deslocar a Corte de seu papel constitucional de árbitro para o de ator permanente no centro da arena política.
O resultado é o desgaste visível de hoje. Não porque o STF seja criticado — toda Corte constitucional madura o é —, mas porque demorou a ouvir críticas que buscavam protegê-lo. Em democracia, instituições se fortalecem menos pela retórica de autodefesa e mais pela capacidade de absorver alertas, corrigir rumos e preservar, no silêncio dos autos, a autoridade que a Constituição lhes confiou.
