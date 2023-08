Projetos para passar a ideia de trabalho que não existe em sua plenitude

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







A Assembleia Legislativa do Amazonas conseguiu a proeza de encerrar o semestre de 2023 com 901 projetos de lei, alguns aprovados, outros em tramitação nas comissões técnicas. A produção “em escala industrial” peca pela falta de qualidade, com a maioria esbarrando em inconstitucionalidades.

Um grande número das propostas versa sobre direitos já garantidos ou em privilégios, mas ofende a inteligência do eleitor.

Embora esteja claro que a função do parlamentar é legislar, seu papal mais importante é aprimorar leis já existentes, identificar vícios em propostas do Executivo e trabalhar para que as comissões técnicas da casa sejam eficientes e funcionem.

O problema infelizmente não está apenas no parlamentar. O eleitor se equivoca ao medir o desempenho dos deputados pelo número de projetos que apresentam, mesma medida adotada por uma imprensa que deixou de informar para fazer cobranças indevidas, fugindo de seu papel de informar.

O resultado está aí. A maioria dos projetos apresentados e aprovados deixa de ser sancionado pela evidente inconstitucionalidade, outros voltam para o Poder Legislativo que derruba os vetos e ou os sanciona em desrespeito e afronta ao bom sem senso.