Pistoleiros matam cada vez mais em Manaus. De onde vieram ?

Quatro homens invadiram uma festa de aniversário e mataram Guilherme Barroso dos Santos, de 18 anos. Essa é uma notícia do sábado, que se repete com outras vítimas e outros autores a cada semana em Manaus. Eles não temem câmeras de segurança nem pessoas que possam testemunhar o assassinato. Agem de forma destemida e abusiva. A razão é simples: se presos, suas famílias passam a ter uma “pensão” das organizações criminosas, às quais devem obediência.

Crimes de pistolagem são uma forma de fazer dinheiro, com as organizações também focadas em roubos de celulares e assaltos. São meios de financiarem a compra e distribuição de drogas.

A Polícia sabe de onde partem as ordens para os assassinatos: da casa de formação de novos bandidos: os presídios do Amazonas.

Cada homem (ou mulher) que entra no sistema prisional acaba sendo cooptado pelas organizações criminosas. A razão é simples, os presídios acabaram se tornando o quartel-geral do crime organizado. No Amazonas e no resto do País.

Se o crime lucra e espalha paulatinamente o terror na sociedade, há um outro tipo de delito praticado mediante normas legais: pagamento de milhões de reais às empresas gestoras do sistema prisional e dinheiro rolando para bolsos de muitos burocratas e políticos.

No Amazonas, essa relação promíscua de empresas que administram presídios ficou bem clara em 2014, quando a Umanizzare, repassou como doação de campanha para Silas Câmara, deputado federal e pastor da Assembleia de Deus, R$ 200 mil. E levou dinheiro para a mulher do deputado, Antônia Lúcia Câmara, então candidata a deputada pelo Acre. Silas tinha tanta influência que até seu filho, Daniel Ramos Câmara, candidato a deputado estadual pelo mesmo Acre recebeu da Umanizzare R$ 150 mil. Na época, um Real valia quase três dólares. Era muita grana no carrinho dos Câmaras.

Quem disse que essa relação promíscua não acontece hoje envolvendo outros políticos? Cabe ao Ministério Público investigar, porque ficou mais fácil uma empresa privada dar dinheiro para político: por fora, já que a legislação eleitoral foi alterada para, curiosamente, acabar com as doações de empresas, mas acabou facilitando a corrupção.

