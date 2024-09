Elon Musk X Alexandre de Moraes. Quem está perdendo? O Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, já era conhecido pelo seu temperamento belicoso, mas agora é considerado internacionalmente como a maior autoridade do País.

Partiu dele a defesa da soberania nacional, que estaria sendo violada pelo bilionário Elon Musk, que se nega a acatar decisões judiciais. É dele a decisão que atinge um sistema global de VPN, pelo qual o usuário pode usar a rede de internet e acessar o X, mesmo com o aplicativo estando fora do ar no Brasil.

É dele a medida drástica de penalizar com multa de R$ 50 mil quem fizer uso de rede virtual privada para acessar o antigo Twitter.

É também dele a responsabilidade pelas prováveis e inevitáveis milhões de ações judiciais contra o governo brasileiro por usuários do X, que terão seus negócios prejudicados. Pelo aplicativo comercializam seus produtos, transformam ideias em dinheiro. Quem vai pagar essa conta? Você, leitor.

Ao determinar que Google e APPLE retirem de suas lojas aplicativos de acesso por VPN, Moraes prejudica outras empresas, milhões de usuários, que usam o aplicativo não para acessar o X, mas para manter seus negócios longe do olhar da concorrência.

Há algo de errado no comportamento do ministro e é urgente uma avaliação de suas decisões. Pelo bem do Supremo Tribunal Federal e do País.

Mas é também urgente que o presidente Lula fale pelo Brasil, que o Congresso Nacional represente de fato a sociedade e seu destino.

Há um vazio imenso, uma falta de direção e de comando. É nesse buraco que Elon Musk ataca, descumpre leis brasileiras, provoca Moraes e o ministro reage da forma mais agressiva e imprópria Quem deveria reagir era o governo do Brasil.

Musk é rico e briguento. Sabe como ninguém provocar Moraes, que sempre encontra uma justificativa para afirmar que suas decisões pessoais, monocráticas, são baseadas em um princípio: a defesa do estado de direito. Não é bem assim. Mas fala pelo País, enquanto o presidente Lula se esconde e o Congresso Nacional se omite. Onde vamos parar ?

