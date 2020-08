Os crimes de Wilson Witzel e Wilson Lima

Coronavirus continua matando em Manaus

Faro, 43 anos, começa, no primeiro dia, a tossir. No segundo tem febre e no quarto está com os pulmões comprometidos. No sexto dia morre no hospital Santa Júlia. Causa: Covid 19. Não se vai discutir aqui as falhas no tratamento, a forma imoral com que alguns planos de saúde tratam seus usuários, a precariedade do atendimento hospitalar, mas a...