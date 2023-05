Entraves ao desenvolvimento do Amazonas

A decisão da juíza federal Maria Eliza Andrade, de suspender as licenças para a Eneva explorar gás e Petróleo no Campo do Azulão, no Amazonas, revertida no dia seguinte pelo Tribunal Federal da 1a Região, é o início perturbador de entraves ao desenvolvimento. Não será a primeira barreira a ser interposta no caminho da empresa. Pesa no atual momento político o discurso ambiental, fortemente difundido pelos organismos multilaterais, com a Amazônia no centro de um debate internacional sobre clima e meio ambiente.

No meio de tudo isso, ONGS com origem suspeita e financiamento duvidoso, envolvendo comunidades indígenas e se colocando à frente de movimentos destinados a parar qualquer iniciativa de desenvolver a região.

A verdade é que se esperou meio século para prospectar e explorar as riquezas que a Amazônia possui - ouro, petróleo, gás e outros minerais. Perdemos a oportunidade de fazer história.

Levamos tempo para perceber que o mundo mudava, que a roda girava.

Mas se é fundamental respeitar o meio ambiente e contribuir para um mundo melhor, também é importante produzir riqueza, criar alternativas de desenvolvimento, hoje concentrado apenas na Zona Franca de Manaus.

A presença da Eneva na região é apenas um passo para um novo ciclo, que não pode ser interrompido pela impressão de um apocalipse ambiental, negando estudos realizados por cientistas que convalidaram a expedição das licenças para a empresa explorar gás natural.

É fato que a questão ambiental está na ordem do dia e vem sendo discutida em todos os foros mundiais. Foi pauta da última reunião do Grupo dos Sete Países Mais Ricos do Mundo - o G7. Mas é hora de o Brasil colocar suas cartas na mesa: o que impacta mais o meio-ambiente e que pode levar à destruição do planeta? A exploração sustentável dos recursos naturais na Amazônia ou a corrida armamentista que os países ricos estão desenvolvendo, inclusive aumentando seus arsenais nucleares?

Cabe a todos uma reflexão sobre o mundo futuro que queremos - com menos pobreza, maior distribuição de renda, mais dignidade para as pessoas, especialmente as vivem em situação de penúria na Amazônia, uma região rica, mas pouco explorada.