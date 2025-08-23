Carta a Délcio Luís Santos





Prezado Délcio,

Pensei muito em ir ao seu encontro hoje, depois que soube do ocorrido, mas imaginei que pouco ou nada contribuiria para amenizar a dor desse momento único que você e família estão vivendo.

Sei o quanto dói perder um filho. Essa dor ainda me devora. E faz tempo. Já se passaram 24 anos. O tempo abranda a dor, mas não cura. É como uma ferida que sangra sem parar.

A gente chora por dentro. A gente grita por dentro.

Há vozes e gestos de amigos na tentativa de mostrar que a vida continua. O que poucos sabem é que este é um momento em que até mesmo o silêncio é desesperador.

É uma dor sem cura, mas também nos mostra caminhos. E é um aprendizado.

Quando algumas luas passarem vou procurar você e levar o meu abraço. Você estará mais forte, mais resignado...

Holanda