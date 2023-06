Aposentem os espelhos. A gente sempre foi bonito e não sabia…

Li com muita atenção pesquisa global realizada pelo instituto Ipsos que revela que os brasileiros “admiram mais os EUA do que os próprios americanos”, com o Brasil liderando o ranking de países com avaliação positiva da economia, da vida e até do Exército americano. Provavelmente os entrevistados nunca estiveram na América do Norte, um país racista, belicista, avesso a presença de latinos, a não ser os novos ricos. É o pior lugar para se visitar ou para se viver.

Claro que existe a fantasia do sonho americano, de enriquecer vendendo hambúrgues em Miami, ou cuidando de crianças numa casa na Flórida. Mas isso hoje está mais para um grande pesadelo do que um sonho de verdade.

Brasileiro é “bonzinho”. Dê-se o desconto para os que sonham com esse pesadelo, de viver e enriquecer nos EUA.

Outra pesquisa, bem interessante foi realizada recentemente pelo Instituto Idea. Essa é boa, porque aposenta os espelhos.

O instituto perguntou a 663 homens a partir de 18 anos: “o que pensa o homem brasileiro?”. Desculpem a crítica, mas pelas respostas dadas, a pergunta foi mal feita.

Segundo o instituto, os entrevistados invariavelmente responderam a mesma coisa: 47% disseram que se achavam bonitos (a resposta destoa da pergunta). Somente 3% disseram que se achavam feios, outros 47% afirmaram que se consideravam “mais ou menos”.

Ninguém quer ser feio mesmo. Sou de um tempo que as crianças quando se irritavam com um adulto não o chamavam de "filho de mãe da zona". Diziam: "feioooo”. Uma ofensa…

Agora a gente sabe que é bonito. Tanto que exibimos nossas fotos nos perfis do WhatsApp e do Instagram. Tanto que aposentamos os espelhos…