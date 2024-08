Primavera Sound é cancelado no Brasil e no resto da América Latina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Primavera Sound, um dos principais festivais de música do calendário de eventos do país, anunciou no início da noite desta sexta-feira (30) que não vai mais realizar sua próxima edição, que estava marcada para acontecer nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, no autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Em uma comunicado publicado nas redes sociais, os organizadores do evento disseram que dificuldades externas impediram a realização do festival "com o nível que o público que tanto nos apoia merece."

Os cancelamentos se estendem a outros países da América Latina, como Argentina, Uruguai e Paraguai, segundo comunicado enviado à imprensa pela T4F, produtora responsável pelo festival no Brasil.

As causas do cancelamento não foram informadas, mas o diretor do Primavera Sound, Alfonso Lanza, citou "a situação atual das dificuldades da indústria musical" no comunicado. Ao longo deste ano, o público brasileiro assistiu a uma série de cancelamentos e adiamentos de eventos musicais no país, entre eles as megaturnês que Ivete Sangalo e Ludmilla tinham prometido fazer por arenas.

O Primavera Sound é um festival de música alternativa que foi criado em Barcelona em 2001. Em 2022, teve sua primeira edição brasileira. No ano passado, o festival ocorreu em São Paulo, com apresentações de artistas como The Killers, Phoebe Bridgers, Pet Shop Boys e Marisa Monte.